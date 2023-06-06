Путин повысил в званиях двух заместителей главы МВД

В частности, Владимир Кубышко получил звание генерал-полковника полиции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил заместителю главы МВД России Владимиру Кубышко звание генерал-полковника полиции, а заместителю министра - начальнику следственного департамента Сергею Лебедеву - звание генерал-полковника юстиции. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить специальные звания сотрудникам органов внутренних дел РФ: генерал-полковника полиции - Кубышко Владимиру Леонидовичу, генерал-полковника юстиции - Лебедеву Сергею Николаевичу", - сказано в документе.

Кроме того, этим указом звания генерал-майора полиции присвоены замначальнику ГУ МВД России по Свердловской области Александру Воронежскому, первому замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Ленару Габдурахманову, начальнику УМВД России по Ярославской области Алексею Школкину.

Специальное звание генерал-лейтенанта юстиции Лебедеву было присвоено указом президента в июне 2021 года, Кубышко получил звание генерал-лейтенанта полиции в июле 2022 года, тогда он был назначен на должность замминистра.