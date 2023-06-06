6 июня, 14:47,
обновлено 6 июня, 14:58

Толстой: профессионалы и РПЦ должны выработать правила передачи музейных экспонатов

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой отметил, что "Троица" не единственная по-настоящему ценная реликвия, которая находится в музеях страны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ситуация с перевозкой иконы "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя требует выработки четких правил передаче музейных экспонатов профессионалами совместно с Церковью, сообщил журналистам во вторник советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

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"Здесь просто огромная ответственность людей, принимающих решение. "Троица" не единственная по-настоящему ценная реликвия, которая находится в наших музеях. И, конечно, в какие-то трудные моменты истории икона начинает играть и другую, ту самую сакральную роль, которая бывает необходима, и мы все это понимаем, но все-таки должны быть выработаны какие-то четкие правила, должна быть какая-то системная история. Это не может быть спонтанным решением, нужно, чтобы все-таки это происходило по закону, по правилам и с учетом мнения профессионалов, которые единственные понимают те угрозы, которые существуют для этих памятников", - сказал он.

По его словам, когда ситуация вернется в привычное русло, не надо ждать следующего такого же события. "Надо не ждать следующего такого же события, а сесть узкой группе профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и неуклонно им следовать. Если действительно, реально профессионалы говорят, что угроза существует, значит, надо находить какие-то другие решения, мне кажется, что сделать нужно очень спокойно, взвешенно и неистерично к этому ко всему относиться", - сказал Толстой.

Он уверен, что главные святыни России важно сохранить для будущих поколений. "Мы должны думать о том, что наши главные святыни, главные культурные ценности, сакральные ценности - самое главное, что они должны быть сохранены для следующих поколений", - сказал советник президента.

Он также отметил, что на этой теме нельзя спекулировать. "Здесь не нужно разжигать какую-то ситуацию противостояния музеев и Русской православной церкви. Этого ничего нет, во-первых. Во-вторых, это точно не нужно подогревать", - сказал Толстой.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона "Троица" Андрея Рублева будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. В субботу патриарх Кирилл заявил, что святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру. Позже в тот же день Министерство культуры РФ подтвердило транспортировку святыни в храм Христа Спасителя перевозчиком "Арт-курьер". В ночь с субботы на воскресенье пресс-служба Третьяковской галереи опубликовала сообщение в официальном Telegram-канале с информацией, что, в соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, икона должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня 2023 года. 

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