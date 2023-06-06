Под Ярославлем по соображениям безопасности отменили рок-фестиваль Dobrofest

Организаторы сообщили, что в ближайшее время опубликуют порядок возврата денежных средств за билеты

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Рок-фестиваль Dobrofest, который должен был состояться в конце июня под Ярославлем, отменили по соображениям безопасности. Об этом сообщатся на сайте фестиваля во вторник.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить о том, что фестиваль Dobrofest в этом году не состоится. Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой", - говорится в сообщении.

Организаторы также сообщили, что в ближайшее время опубликуют порядок возврата денежных средств за приобретенные билеты. "Dobrofest обязательно вернется. Надеемся, что это станет возможным уже в следующем году - по крайней мере, предварительная договоренность на первый уикенд июля уже достигнута", - сообщается на сайте.

Dobrofest должен был проходить на аэродроме Левцово под Ярославлем с 29 июня по 2 июля. На фестивале ожидались выступления групп "Алиса", "Пилот", "Операция Пластилин", F.P.G, "Бригадный Подряд", Jane Air, "Слот", "Северный Флот", "Нуки", The Translators, "Биртман" и многих других.

Фестиваль проходит каждое лето с 2010 года и объединяет десятки артистов и групп из России и других стран, исполняющих рок, альтернативу, панк и хип-хоп. В разные годы на "Доброфесте" выступали группы из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Венгрии, Польши, Турции, Литвы, Белоруссии и Украины.