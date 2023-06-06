Путин поручил расширить пункт пропуска "Гуково" на границе Ростовской области с ЛНР

Глава государства обратил особое внимание на необходимость приведения "в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к указанному пункту пропуска"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Расширение контрольно-пропускного пункта "Гуково" на административной границе между Луганской Народной Республикой и Ростовской областью должно быть завершено к июлю. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

"Принять дополнительные меры по повышению пропускной способности пункта пропуска "Гуково", обратив особое внимание на необходимость приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к указанному пункту пропуска", - говорится в одном из поручений, адресованных правительству РФ. Срок исполнения установлен до 1 июля.

О проблемах с заторами в районе "Гуково" Путин ранее говорил на совещании с правительством 19 апреля после того, как лично проехал это КПП и увидел большое количество стоящего в очереди транспорта, в основном - гражданских грузовиков. Глава государства тогда отметил, что ситуацию нужно исправить.