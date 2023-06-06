В Москве презентовали цифровую копию ВДНХ в формате Minecraft

Новый проект представляет пользователям павильон №1 "Центральный", музей славянской письменности "Слово", центр "Космонавтика и авиация", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ВДНХ представила во вторник цифровую копию своей территории в формате Minecraft, презентация состоялась в центре "Космонавтика и авиация". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе выставки.

"С 6 июня на сервере "Другого Дела" в Minecraft для всех желающих стала доступна цифровая копия выставки достижений народного хозяйства. Это новый образовательный проект, который познакомит пользователей в увлекательной форме с историей и территорией крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире, а также позволит получать новые знания о выставке в игровом формате в любое время и в любом месте с применением современных онлайн-технологий", - говорится в сообщении.

Новый проект представляет пользователям павильон №1 "Центральный", музей славянской письменности "Слово", центр "Космонавтика и авиация", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также другие павильоны на Главной и Центральной аллеях ВДНХ. Кроме того, пользователи могут найти объекты, расположенные вблизи каскада Каменских прудов, павильон "Книги" РОСИЗО и "Макет Москвы". Всего построено более 300 объектов, для которых было использовано 2,2 млрд блоков.

"Для того чтобы оказаться в цифровой вселенной ВДНХ, попробовать свои силы в творчестве, архитектуре, исследованиях и узнать больше исторических фактов об одной из главных достопримечательностей столицы России, необходимо запустить Minecraft: Java Edition (версия release 1.19.2) и перейти в сетевую игру по IP сервера "Другого Дела": play.drugoedelo.ru, где далее можно пройти квест-экскурсию по территории выставки и мини-игру на лунной базе", - уточнили в пресс-службе ВДНХ.

Квест и мини-игра

"Путешествие по ВДНХ стартует от арки Главного входа и пролегает через основные павильоны и локации выставки. На старте игрок получает задание исследовать объекты - у каждого из них его встречают различные персонажи, которые рассказывают ему интересные факты о месте. После каждой пройденной точки увеличивается прогресс пользователя в игре, а по окончании игры и возвращении к первой точке он получает награду в виде специальных баллов участника", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сценарию мини-игры, из центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пользователь попадает на космическую базу на Луне, где произошло чрезвычайное происшествие, и ему предстоит за определенное время собрать необходимые элементы и блоки для дальнейшего создания скафандра, который спасет его от отсутствия кислорода на станции и защитит при пребывании в открытом космосе. При успешном завершении задания игрок получает баллы в сервере "Другое Дело".

По итогам квеста и мини-игры полученные баллы можно обменять на полезные бонусы в сервере "Другое Дело", например на билеты в музейный город ВДНХ. Для того чтобы присоединиться к игре и виртуальной прогулке по территории выставки, необходимо запустить Minecraft: Java Edition (версия release 1.19.2), быть зарегистрированным в социальной сети "ВКонтакте" и перейти в сервис "Другое Дело" на платформе, откуда перейти в сетевую игру в Minecraft: Java Edition (версия release 1.19.2) по IP сервера: play.drugoedelo.ru.

Проект "Другое Дело" реализуется президентской платформой "Россия - страна возможностей". На сервере проекта собраны полезные и развивающие активности, которые знакомят игроков с актуальными профессиями, улучшают их навыки в иностранных языках, знания по математике, программированию или биологии.