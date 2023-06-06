ВДНХ подготовила для детей на летние каникулы более 100 мероприятий

В рамках проекта "Знание. ВДНХ" в июне в павильоне "Рабочий и колхозница" стартует новый сезон "Медиапонедельников" журфака МГУ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Свыше 100 мероприятий подготовила главная выставка страны для школьников и детей в рамках программы "Город. Лето. ВДНХ". Найти мероприятия по своему вкусу и настроению поможет новый спецпроект на сайте "ВДНХ детям", где также можно познакомиться с новыми талисманами - Надей и ВДНХашкой, сообщила во вторник пресс-служба ВДНХ.

"На главной выставке страны с июня по август для ребят пройдет больше 100 событий. В рамках проекта "Знание. ВДНХ" в июне в павильоне "Рабочий и колхозница" стартует новый сезон "Медиапонедельников" журфака МГУ. На этой же площадке летом будут идти лекции в цикле "PRO кино" с Егором Москвитиным и встречи c Марией Зотовой, посвященные архитектуре русского модерна, а также антропологии и психологии. А в Музее космонавтики стартует второй сезон семейного квеста "Космический экипаж" для детей от 5 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Также посетить экскурсии можно в демонстрационной конюшне Центра национальных конных традиций в павильоне №43, где дети могут увидеть устройство современной конюшни и узнать правила содержания лошади. В интерактивном Музее лошади посетители могут узнать все о конном мире во время прогулки по восьми выставочным залам, где можно познакомиться со всеми этапами эволюции лошадей. Кроме того, во время летних каникул гостей ждут на выставке-косплее "В далекой-далекой галактике" в павильоне №21, на выставке "Жить дружно!" в центре "Космонавтика и авиация" и в павильоне №16 в выставочном проекте Art & Sound. Помимо этого, до 2 июля в Музее ВДНХ открыта выставка "Первая Всесоюзная", а до 24 августа в павильоне №33 можно посетить выставку "Сокровища гробницы Тутанхамона". Вход на выставки по билетам.

"Для самых маленьких гостей в Театре сказок регулярно проходят интерактивные детские спектакли. Этим летом в репертуаре новый спектакль "Школа магии и чародейства" и уже полюбившиеся истории "Сказки юрского периода", "Сказка номер один. Возвращение", "Сказочная кругосветка" и "Сказки о космосе". "Робостанция" приглашает ребят в инженерно-досуговый центр "Роболагерь" для юных инженеров, где их научат созданию простых электрических схем и основам программирования. Ребят ждет увлекательная программа: за время смены они создадут настоящего робота, разработают собственную видеоигру и познакомятся со схемотехникой и 3D-печатью, а также посетят экспозиции Музейного города ВДНХ и проведут время в парковом пространстве Выставки", - добавили в пресс-службе.

Спортивная программа

На выставке также работают несколько спортивных клубов. Здесь можно научиться играть в русские национальные игры - лапту (для детей старше 6 лет) и килу (для детей от 14 лет), провести активно время, играя во фрисби (для гостей старше 14 лет), лакросс (для детей старше 15 лет), кроссминтон (для юных гостей от 7 лет) и волейбол (для ребят старше 16 лет), а также занимаясь традиционной китайской гимнастикой "Оздоровительный цигун" (для ребят от 7 лет).

Заняться детским паркуром можно в веревочном парке Sky Town. Здесь упражнения можно выполнять на высоте более 16 м с максимальной личной безопасностью. Здесь также есть трасса для детей ростом до 130 см.

Для удобства во время прогулки можно взять напрокат летний транспорт. Посетители выставки могут арендовать одно-, двух-, четырехместные веломобили, электровелосипеды, тандемы, а также обычные взрослые и детские велосипеды и самокаты. Кроме того, на 3-м Каменском пруду у фонтана "Золотой колос" и на Дворцовом пруду в парке "Останкино" можно совершить водную прогулку на лодках или катамаранах.