На торговых предприятиях Москвы не обнаружили напиток "Мистер сидр"

Информация о зарегистрированных в столице случаях отравлений также не поступала

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты пока не выявили на торговых предприятиях Москвы продукцию "Мистер сидр" в ходе рейдов после отравления людей напитком в ряде регионов России. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с органами исполнительной власти и внутренних дел города Москвы продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление в обороте потенциально опасной продукции <...> "Мистер сидр", произведенной ООО "Анди", употребление которой стало причиной отравлений граждан в нескольких субъектах Российской Федерации. До настоящего времени небезопасная продукция <...> "Мистер сидр", произведенная ООО "Анди", на хранении и реализации на предприятиях торговли города Москвы не выявлена", - говорится в сообщении.

Там добавили, что информация о зарегистрированных на территории Москвы случаях отравлений такой продукцией в управление не поступала. Ситуация остается на контроле в управлении, все предусмотренные законодательством РФ мероприятия продолжаются.

"По-прежнему призываем всех жителей города Москвы ни в коем случае не употреблять продукцию "Мистер сидр" и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения <...> такой продукции на территории города Москвы <...>", - добавляется в материале.