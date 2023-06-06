В Москве одобрили с начала года порядка 140 градостроительных планов земельных участков

В Москомархитектуры сообщили, что с помощью развития транспортной инфраструктуры столица решает вопросы связности районов и закладывает новые направления движения

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Москвы с начала года одобрили порядка 140 градостроительных планов земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Для строительства объектов транспортной инфраструктуры Москомархитектура с начала года оформила порядка 140 градостроительных планов земельных участков. <…> Оформление ГПЗУ (Градостроительного плана земельного участка - прим. ТАСС) - один из первых этапов реализации проекта, и разрешенный вид использования позволяет возведение на конкретном участке объектов с определенной функцией. С помощью развития транспортной инфраструктуры Москва решает вопросы связности районов и закладывает новые направления движения. Это касается не только автомобильного, но и всех остальных видов транспорта", - сказала председатель комитета Юлиана Княжевская.

Отмечается, что среди разрешенных видов использования для участков строительства: автомобильный и железнодорожный транспорт, стоянки транспорта общего пользования, объекты для обслуживания перевозок пассажиров, а также развитие улично-дорожной сети. Именно с развитием сети дорог связаны функции большинства выданных документов.

Как добавила председатель, на 81 участке можно будет разместить здания и сооружения автомобильного транспорта. При этом из них 62 подойдут для обслуживаний пассажирских перевозок. Помимо этого, 35 участков выделены для обслуживания железнодорожных сооружений. На них допускается размещение вокзалов, складов, погрузочных площадок и станций, а также объектов, необходимых для эксплуатации станций и других железнодорожных объектов.