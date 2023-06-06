В горах Дагестана восстановили движение в пяти районах после селей и обвалов

Специалисты прогнозируют новые обрушения из-за ухудшения погоды

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Дорожное сообщение, прерванное из-за схода селей и обвалов в пяти районах Дагестана, восстановили, сообщили во вторник журналистам в управлении автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"На всех участках, ранее закрытых в результате селевых выносов, обвалов и осыпей транспортное сообщение восстановлено. По состоянию на 16:00 часов 6 июня 2023 года закрытых дорог нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о том, что 6 и 7 июня в горных районах республики вновь ожидаются сильные осадки, гроза, возможен град. "В связи с этим на дорогах в горных районах возможны сходы селевых потоков на проезжую часть, обвалы, осыпи и камнепады", - добавили в пресс-службе.

Ранее из-за непогоды были закрыты дороги в Гумбетовском, Гунибском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке.

В ГУ МЧС России по региону сообщали, что из-за прошедших в понедельник ливневых дождей с градом, были повреждены крыши домов и социальных учреждений. Из-за стихии во вторник без электроэнергии остались жители 34 населенных пунктов региона. По данным на 17:00, без электроснабжения остаются жители в 21 населенном пункте Тляратинского, Левашинского и Унцукульского районов.