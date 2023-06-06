Путин поручил поддержать Камчатку в ликвидации последствий извержения Шивелуча

Также президент дал поручение при необходимости принять меры по дополнительному оказанию медпомощи детям

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение оказать поддержку Камчатскому краю в ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч, в том числе при необходимости принять меры по дополнительному оказанию медпомощи детям, сообщается на сайте Кремля.

"Оказать правительству Камчатского края поддержку по реализации мероприятий, связанных с ликвидацией последствий извержения вулкана Шивелуч, приняв при необходимости меры по обеспечению дополнительного оказания медицинской помощи гражданам из групп риска, в том числе с хроническими заболеваниями, и детям", - сказано в одном из пунктов поручений главы государства по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, состоявшегося в апреле.

Доклад об этом должен быть подготовлен до 1 июля 2023 года.

Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля. В результате извержения в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см, пеплопады прошли также в поселении Майское и в Козыревске. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. В Усть-Камчатском районе 22 апреля был введен режим ЧС.