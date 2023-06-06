Путин поручил Генпрокуратуре представить предложения по урегулированию проверок МСУ

Поручение необходимо исполнить к 1 сентября

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ представить предложения по урегулированию процедуры проверок и профилактических мероприятий, проводимых в отношении органов местного самоуправления (МСУ), сообщается на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации представить предложения по урегулированию процедуры осуществления контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, проводимых в отношении органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, в целях обеспечения гарантий соблюдения прав контролируемых лиц, а также по корректировке правоприменительной практики осуществления прокурорского надзора, обратив особое внимание на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации», — сказано в тексте поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления, состоявшегося 20 апреля.

Срок исполнения поручения — 1 сентября 2023 года.