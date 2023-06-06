В РАН заявили о достаточном уровне воды в водоеме для охлаждения реакторов Запорожской АЭС

Как отметил представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, угроз безопасности станции нет

МОСКВА, 6 июня /ТАСС/. Уровень воды в водоеме, откуда забирается вода для реакторов Запорожской АЭС (ЗАЭС) достаточен и контролируется, сообщили ТАСС во вторник в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН.

"Уровень воды в водоеме, откуда производится забор воды для охлаждения реакторов, находится на достаточном уровне и контролируется. Мы следим за ситуацией", - сообщил представитель ИБРАЭ.

Он отметил также, что, по информации, поступающей от электростанции, на данный момент угроз безопасности Запорожской АЭС нет. "Персонал АЭС контролирует ситуацию", - заверил собеседник агентства.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС. При этом он указал, что рисков для безопасности станции на фоне сложившейся ситуации нет. В свою очередь советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала отметил, что ядерные реакторы Запорожской АЭС не охлаждаются водой из бассейнов станции, они не связаны с Каховским водохранилищем.