6 июня, 15:35,
обновлено 6 июня, 15:57

В РАН заявили о достаточном уровне воды в водоеме для охлаждения реакторов Запорожской АЭС

Как отметил представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, угроз безопасности станции нет

МОСКВА, 6 июня /ТАСС/. Уровень воды в водоеме, откуда забирается вода для реакторов Запорожской АЭС (ЗАЭС) достаточен и контролируется, сообщили ТАСС во вторник в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН.

"Уровень воды в водоеме, откуда производится забор воды для охлаждения реакторов, находится на достаточном уровне и контролируется. Мы следим за ситуацией", - сообщил представитель ИБРАЭ.

Он отметил также, что, по информации, поступающей от электростанции, на данный момент угроз безопасности Запорожской АЭС нет. "Персонал АЭС контролирует ситуацию", - заверил собеседник агентства.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС. При этом он указал, что рисков для безопасности станции на фоне сложившейся ситуации нет. В свою очередь советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала отметил, что ядерные реакторы Запорожской АЭС не охлаждаются водой из бассейнов станции, они не связаны с Каховским водохранилищем. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация