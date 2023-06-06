Путин поручил рассмотреть сокращение зон, в которых разрешается не тушить лесные пожары

Глава государства также поручил предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных средств на компенсацию затрат, связанных с тушением пожаров в 2023 году

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2023 года продумать расширение зон тушения лесных пожаров. Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 19 апреля 2023 года.

"Рассмотреть вопросы о расширении зон тушения лесных пожаров за счет сокращения зон контроля лесных пожаров (удаленных и труднодоступных территорий без населенных пунктов, где пожары разрешается не тушить - прим. ТАСС) и о соответствующем увеличении размера субвенции, предоставляемой субъектам Российской Федерации на выполнение переданных им полномочий в сфере лесных отношений", - говорится в перечне.

Путин также поручил предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных средств на компенсацию затрат, связанных с тушением пожаров в этом году. Доклад на эту тему президент ждет до 1 ноября 2023 года.

В документе также указывается, что в рамках реализации мероприятий по охране и воспроизводству лесов президент рекомендовал развивать системы автоматического обнаружения лесных пожаров, в том числе с помощью видеонаблюдения. Кроме того, рекомендуется обеспечить лесопожарные формирования снаряжением и инвентарем, средствами обнаружения и тушения лесных пожаров. Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря 2023 года.