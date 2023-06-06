Медведев указал на отсутствие механизма обучения детей мигрантов русскому языку

Как отметил замглавы Совбеза РФ, уровень знаний по русскому языку детей мигрантов должен быть достаточным для освоения образовательных программ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Механизм обучения детей мигрантов русскому языку отсутствует в стране, указал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"В семьях приезжих обычно говорят на родном языке, многие мигранты живут замкнутыми общинами, что тоже не способствует распространению в них русского языка. И в отличие от взрослых, которые хотя бы так или иначе какие-то базовые знания до этого получали, выучить русский язык детям иностранцев оказывается подчас негде. Главная проблема в том, что у нас сейчас не предусмотрено специальных механизмов, с помощью которых можно было бы организовать обучение таких детей в зависимости от качества их познаний в русском языке", - сказал политик.

Медведев добавил, что уровень знаний по русскому языку детей мигрантов должен быть достаточным для освоения образовательных программ. "Уровень их [детей мигрантов] знаний [по русскому языку], это очевидно, должен быть достаточным для освоения образовательных программ", - сказал он.

По его словам, доля учеников, которые не говорят по-русски, в некоторых школах и классах может доходить до 10-20%. Зачастую такие ребята собираются в этнические группы и ведут себя агрессивно. "В классы попадают ребята, которые учиться на русском языке не в состоянии. Они обособлены от сверстников, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, то они еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс", - указал он на заседании комиссии по совершенствованию миграционной политики.

Как пояснил Медведев, особенно остро этот вопрос стоит в тех регионах, где живет и работает много трудовых мигрантов. "В таких классах иногда оказывается 10-20% и даже более учеников, которые почти не говорят по-русски", - констатировал он.

Медведев также призвал российские власти принять меры, чтобы помочь детям иностранцев "догонять" остальных школьников по уровню знания русского языка. Он обратил внимание, что сейчас в некоторых классах каждый пятый ребенок не говорит на русском. По мнению политика, связанный с этим пробел в законодательстве важно устранить. "[Нужно] наладить систему, которая все-таки позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно "догонять" остальных учеников, разбираясь в самом предмете", - сказал он.