Путин поручил с 2024 года ввести курс "Черчение" в инженерных классах школ

Президент также дал поручение обеспечить со следующего учебного года "освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести с 2024 года в школах учебный курс "Черчение" в инженерных классах. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного Совета опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю", - говорится в документе.

Ранее комитет Госдумы по просвещению обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность возвращения черчения в школьную образовательную программу.

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин сообщил, что представители оборонных, металлургических, иных компаний и образовательных организаций просят вернуть в школы уроки черчения. Он отметил, что этот предмет является началом основ по инженерным знаниям и попросил президента РФ Владимира Путина "рассмотреть этот вопрос на высоком уровне и принять соответствующие решение". Кравцов сообщал, что черчение не уходило из школьного образования, в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов, но оно осталось в рамках предмета "Технология".