Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тыс. литров напитка "Мистер сидр"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла на личный контроль эту ситуацию

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров напитка "Мистер сидр", произведенного в Самарской области. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале во вторник.

"По состоянию на 18:00 [мск] 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края", - уточнили в ведомстве.

Мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей стране.

Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать о продажах продукции "Мистер сидр" в территориальные органы ведомства.