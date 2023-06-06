В Мурманске на библиотечном конгрессе представят проект РНБ "Вся Россия"

На конгрессе представят более 500 докладов, два дня форума одновременно будет работать более 30 площадок

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Проект Российской национальной библиотеки (РНБ) "Вся Россия" со справочной информацией обо всей стране представят на всероссийском библиотечном конгрессе, который пройдет с 10 по 17 июня в Мурманске с участием более 950 библиотекарей из 68 регионов РФ. Цель проекта - собрать на единой интернет-площадке самую разнообразную историческую и справочную информацию о России, рассказал во вторник руководитель федерального центра регионалистики "Вся Россия" РНБ Алексей Раздорский.

"На конгрессе будет представлен проект РНБ "Вся Россия" об исторической и справочной информации о регионах и местностях страны. У нас 85 регионов, свыше 1 тыс. городов. Задача проекта - собрать на единой сетевой площадке разнообразную справочную информацию о нашей стране через отдельные регионы. Та же "Википедия" содержит неровную информацию и по полноте, и по достоверности, очень много неточных сведений, поданных достаточно тенденциозно. "Большая российская энциклопедия" содержит очень краткую информацию в силу своего формата", - сказал Раздорский на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

При этом в последнее время в России издано более 1 тыс. региональных энциклопедий с информацией даже о небольших селах и поселках, но все они выходят очень небольшими тиражами. В РНБ, которая имеет право на один экземпляр каждого печатного издания, отсутствует примерно треть региональных изданий. "Цель - выявить все, сделать оцифровку и предоставить всем доступ", - сообщил Раздорский.

Как рассказал президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, на конгрессе представят более 500 докладов, два дня форума одновременно будет работать более 30 площадок. По словам замгубернатора Мурманской области Елены Дягилевой, жители области познакомятся с новыми писателями. Помимо деловых мероприятий конгресса запланированы библиотуры, знакомство с работой краеведов, сельскохозяйственных библиотек, популярными туристическими местами региона, сообщила директор Мурманской областной научной библиотеки Светлана Баскакова. Состоится Мурманская книжная ярмарка "На Севере читать!", на которую приедут представители 20 издательств, пройдут встречи с известными писателями. Впервые состоится творческая ярмарка "Культурный код России", посвященная Дню России и конгрессу.

"В рамках конгресса будет объявлен и стартует всероссийский конкурс "Библиотекарь года", который поможет отобрать лучшего, наиболее привлекательного, думающего библиотекаря России. А также всероссийский конкурс лучших научных работ в нашей профессиональной сфере. Оба конкурса проводит Минкультуры России, оператор - Российская национальная библиотека", - сообщил заместитель генерального директора РНБ по научной работе Владимир Фирсов.