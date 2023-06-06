В Тверской области намерены создать социальную службу "Дети в семье"

В регионе также планируют развивать Центры для несовершеннолетних

ТВЕРЬ, 6 июня. /ТАСС/. Службу "Дети в семье" планируют создать в Тверской области, чтобы семьи преодолели кризисную ситуацию и могли забрать ребенка домой из соцучреждений. Такая договоренность была достигнута во вторник между губернатором региона Игорем Руденей и уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

"У вас хорошая динамика по устройству и возвращению в семьи детей, которые попали в социальные учреждения. Но очень важно, чтобы они до этих учреждений не доходили вообще. Поэтому сегодня договорились о создании службы "Дети в семье", которая должна адресно работать со всеми семьями, находящимися в социально опасном положении, привлекая в том числе ресурсы некоммерческих организаций", - сказала журналистам Львова-Белова по итогам встречи с главой региона.

Помимо этого, в Тверской области планируют развивать Центры для несовершеннолетних, где подростки смогут встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой. Там же они смогут узнать о вакансиях для временного трудоустройства, пройти профориентацию.

Детский омбудсмен сообщила о планах развития в Тверской области дневных центров для детей с инвалидностью. "Важно, чтобы они были в шаговой доступности. Договорились об отдельной платформе, в которой будем собирать информацию, касающуюся разных форм поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью", - добавила Львова-Белова.

Проект "Дети в семье" нацелен на сокращение количества детей до четырех лет в спецучреждениях. Также его целью является укрепление профилактики социального сиротства, помощь семьям, находящимся в трудной ситуации, реформирование органов опеки и попечительства и развитие семейного устройства.