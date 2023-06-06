Авиакомпания Air India направит резервный борт в Магадан за пассажирами

Из-за неисправности в одном двигателей самолета, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, пришлось совершить незапланированную посадку в России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Air India направит в Магадан резервное воздушное судно за своими пассажирами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Росавиацей выдано авиакомпании Air India Limited разрешение на прибытие резервного воздушного судна в аэропорт Магадан. Вылет резервного самолета из Дели в Магадан запланирован в 21:35 (мск) 6 июня 2023 года, плановое время посадки 06:00 (мск) 7 июня 2023 года", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет Air India из Дели в Сан-Франциско незапланированно сел в Магадане, посадка прошла благополучно. По данным Росавиации, на борту находились более 230 человек, включая 16 членов экипажа. Неисправность была в одном из двигателей самолета.