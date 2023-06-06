Вьетнамские рестораны впервые получили звезды Michelin

Главной награды удостоились четыре заведения - Anan Saigon, Gia, Hibana by Koki и Tam Vi

ХАНОЙ, 6 июня. /ТАСС/. Впервые в истории гастрономический путеводитель "Красный гид Michelin" выбрал в понедельник свои первые рестораны во Вьетнаме. По словам директора представительства Michelin во Вьетнаме Ахмада Файеза Мохамеда Писаля, рестораны из представленного списка в Ханое и в южном мегаполисе Хошимине теперь будут известны не только как лучшие рестораны в своих городах, но и во всем мире.

На прошедшей в Ханое церемонии международный директор гида Гвендаль Пулленек представил список из 103 ресторанов и закусочных, которые были удостоены наград Michelin в различных категориях. В число рекомендованных Michelin (Michelin Selected) вошли 70 вьетнамских заведений, основная часть из которых предлагают традиционные блюда местной кухни. Еще 29 мест были отмечены в категории Bib Gourmand, отражающей рестораны с наилучшим соотношением цены и качества. Главной награды гида - звезды Michelin - удостоились четыре вьетнамских ресторана - Anan Saigon, Gia, Hibana by Koki и Tam Vi.

Гастрономический гид Michelin выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов формируются рейтинги и заведениям присваиваются звезды. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым является качество кухни. Одна звезда Michelin означает "хороший ресторан", две - "отличная кухня", три - "великолепное заведение".