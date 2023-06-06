6 июня, 16:01
Военная операция на Украине

СМИ: в Кривом Роге цены на бутилированную воду бьют рекорды

Украинское издание "Инсайдер" подчеркивает, что в одни руки продают не более одной бутылки

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Цены на бутилированную воду в Кривом Роге на фоне проблем с водоснабжением из-за разрушения Каховской ГЭС выросли до рекордных 239 гривен ($6,5) за пять литров.

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Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер", опубликовав в Telegram-канале видео из местного магазина.

Издание подчеркивает, что в одни руки продают не более одной бутылки. На сегодняшний день средняя цена аналогичной 5-литровой бутылки воды в магазинах Киева не превышает 56 гривен (1,53 доллара).

Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что после разрушения Каховской ГЭС часть насосов в городской системе водоснабжения отключилась из-за перегрузок, так как горожане начали массово набирать воду. 

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