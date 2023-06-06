Путин поручил разработать механизм оптимизации неуплаченных муниципалитетами штрафов

Речь идет о штрафах, наложенных по результатам проверок органами госконтроля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания механизмов оптимизации задолженности муниципалитетов по уплате штрафов, наложенных по результатам проверок органами государственного контроля, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о разработке механизмов оптимизации задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных организаций по уплате административных штрафов, наложенных по результатам осуществления государственного контроля (надзора), и по исполнительским сборам, проанализировать причины возникновения такой задолженности и ее неуплаты в установленные сроки и представить предложения по снижению рисков возникновения указанной задолженности", - сказано в одном из пунктов перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 20 апреля. Срок исполнения поручения - 1 октября 2023 года.

Также глава государства поручил кабмину внести в нормативные правовые акты изменения, предусматривающие возможность выдачи предписаний об устранении нарушений обязательных требований при проведении контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами - в форме выездного обследования - в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства.

В срок до 15 июля правительство должно представить предложения по нормативному закреплению практики применения риск-ориентированного подхода, проведения профилактических мероприятий, в том числе профилактических визитов, использования механизмов продления сроков исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований и процедуры досудебного обжалования при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления. Вместе с ними президенту должны быть представлены предложения по учету особенностей, связанных с формированием местных бюджетов и процедурой муниципальных закупок, при выдаче предписаний об устранении нарушений, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления.

До 1 сентября кабмину поручено выработать предложения по организации деятельности, связанной с созданием информационного контента, направленного на популяризацию муниципальной службы. К 1 октября - по внесению в программы повышения квалификации муниципальных служащих изменений в части, касающейся изучения вопросов проведения контрольных (надзорных) мероприятий и корректировки обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами РФ.