В Вашингтоне дипломаты посольства России возложили цветы к памятнику Пушкину

После этого учащиеся школы при российском посольстве прочитали несколько стихотворений поэта

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты возложили во вторник цветы к памятнику Александру Пушкину в Вашингтоне по случаю 224-й годовщины со дня его рождения, передает корреспондент ТАСС.

На церемонию, состоявшуюся на территории студенческого городка Университета имени Джорджа Вашингтона недалеко от Белого дома, пришли также учащиеся школы при посольстве РФ. После возложения цветов они прочитали несколько стихотворений поэта.

У основания статуи уже был как минимум один букет до возложения цветов дипломатами РФ.

Памятник был открыт 20 сентября 2000 года при участии министра иностранных дел России Игоря Иванова и первого заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта, а также представителей творческой интеллигенции обеих стран. С приветственным словом к собравшимся тогда обратились президенты России и США Владимир Путин и Билл Клинтон.

Бронзовая статуя Пушкина работы скульптора Александра Бурганова была преподнесена городскими властями Москвы в дар Вашингтону.