В Подмосковье почти 1 тыс. многодетных семей получила земельные участки с начала 2023 года

Теперь получить участок смогут семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. семей, воспитывающих трех и более детей, получили бесплатные земельные участки в Московской области с начала текущего года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В Московской области губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Для этого существуют различные выплаты. В том числе в регионе действует закон, благодаря которому многодетные семьи имеют право на бесплатное однократное получение земельного участка в собственность. Земля становится равной долевой собственностью всех членов семьи. Более того, теперь получить участок смогут семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме. Ранее учитывались дети до 18 лет. Такие изменения в соответствующий закон внесли депутаты Мособлдумы. С начала этого года уже более 970 семей с тремя и более детьми получили бесплатные участки", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Подмосковья Анны Кротовой.

В министерстве рассказали, что земельные участки площадью от 10 до 15 соток многодетные семьи могут использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства.

"В этом году мы проводим масштабную работу по проработке вопроса передачи земли из собственности Московской области в муниципальную собственность 13 городских округов. Планируется передать 34 земельных участка общей площадью 499 га. Это позволит обеспечить землей около 4 тыс. многодетных семей в Дубне, Клину, Коломне, Королеве, Лосино-Петровском, Подольске, Раменском, Одинцово, Мытищах, Щелково, Воскресенске, Пушкино, Чехове. Также подобраны еще 1804,5 га земли для передачи в собственность городских округов, они находятся на согласовании в профильных министерствах", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Отмечается, что с начала действия закона Московской области о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям участки получили более 34 тыс. семей.