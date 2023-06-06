Глава ФАДН: Россия и ЮНЕСКО прорабатывают возможности для поддержки русского языка в мире

По данным Федерального агентства по делам национальностей, в мире на русском языке говорит более четверти миллиарда человек

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с иностранными партнерами, в том числе представителями Китая и руководством ЮНЕСКО, разрабатывают проекты по продвижению русского языка на мировой арене. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель ФАДН Игорь Баринов перед началом празднования Дня русского языка, который впервые отмечался в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"Мы встречались в понедельник с постпредом КНР при ЮНЕСКО Ян Цзином, а также руководством ЮНЕСКО. В ходе этих встреч мы наметили направления по поддержке друг друга в различных проектах, в том числе по языковой тематике", - сказал Баринов.

Он подчеркнул, что проведение Дня русского языка в ЮНЕСКО стало важным событием, подтверждающим важную роль русского языка на мировой арене. "В ходе моего общения в кулуарах я убедился, что даже среди представителей западных стран нет такого ожесточения против всего русского, как об этом пишут некоторые иностранные СМИ", - отметил глава ФАДН.

Он также сообщил, что в России завершается разработка концепции языковой политики, которая обеспечит межведомственное взаимодействие в сфере поддержки и развития русского языка.

В ФАДН отметили, что сегодняшнее мероприятие в штаб-квартире ЮНЕСКО является совместной инициативой делегаций России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт с участием артистов из России, Белоруссии, Армении, Франции и Японии. В программе прозвучали произведения Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна, Иоганна Себастьяна Баха. Завершилась программа показом художественного фильма "Аманат" (Россия, 2022).

День русского языка

6 июня во всем мире отмечают День русского языка. Он был учрежден ООН в 2010 году, а год спустя президентским указом официально объявлен памятной датой в России. Она приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка.

По данным ФАДН, в настоящий момент в мире на русском языке говорит более четверти миллиарда человек.