В ФАДН заявили, что русский язык играет важную роль в общении на пространстве СНГ

По словам руководителя агентства Игоря Баринова, он стал естественным связующим звеном между странами региона в силу общего исторического прошлого

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Русский язык является важным средством межнационального диалога на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"В силу нашего общего исторического прошлого русский язык стал естественным связующим звеном между странами региона. Русский язык занимает особое место на пространстве СНГ. Он является языком технологий и науки, культуры и образования, профессиональной и творческой деятельности в странах Содружества", - сказал Баринов перед началом празднования Дня русского языка, который впервые отмечался в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Баринов подчеркнул, что именно на этом языке народы СНГ продолжают вести диалог и строить общее будущее. "В этой связи мы приветствуем провозглашение 2023 года в странах СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Будем прилагать усилия, чтобы проводимые в его рамках мероприятия способствовали реализации мер поддержки русского языка", - отметил глава ФАДН.

Российский опыт

Баринов обратил внимание на богатый опыт России в сфере поддержки разных языков, включая языки народов стран СНГ и коренных малочисленных народов. Причем эта поддержка оказывается на всех уровнях власти, в том числе силами таких важнейших социальных институтов, как образование, культура, наука, средства массовой информации, книгоиздание. "Готовы делиться нашими наработками в этой сфере со всеми, кто в этом заинтересован", - заверил руководитель ФАДН.

В агентстве отметили, что День русского языка является совместной инициативой делегаций России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По этому случаю состоялся праздничный концерт артистов из России, Армении, Белоруссии, Франции и Японии. В программе прозвучали произведения Александра Бородина, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна, Иоганна Себастьяна Баха. Завершился День русского языка показом художественного фильма "Аманат" (Антон Сиверс, Рауф Кабаев, 2022).

День русского языка

6 июня во всем мире отмечают День русского языка. Он был учрежден ООН в 2010 году, а год спустя президентским указом официально объявлен памятной датой в России. Он приурочен ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка.

По данным ФАДН, на русском языке сейчас говорит более четверти миллиарда человек.