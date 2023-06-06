В Российском фонде культуры наградили победителей акции "Расул Гамзатов глазами детей"

Им подарили памятные подарки от проекта "Культура для школьников" и книги Расула Гамзатова "Берегите друзей" с автографом дочери поэта Салихат Гамзатовой

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Всероссийской акции "Расул Гамзатов глазами детей" прошла во вторник в Российском фонде культуры, ими стали 30 человек, еще 10 школьников получили специальные призы, сообщает пресс-служба фонда.

"Мне приятно находиться сегодня здесь и дарить подарки этим талантливым детям. Несколько дней назад я поздравила победителей конкурса в Дагестане и сегодня поздравляю в Москве. Мне очень радостно видеть, как прекрасно дети читают стихи моего отца. Видно, что они не просто декламируют, а чувствуют каждое слово. Я знаю, это было бы очень важно и для него", - открыла праздничный вечер дочь поэта, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, директор Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, руководитель "Межрегионального фонда поддержки культуры им. Расула Гамзатова" Салихат Гамзатова. Ее слова привели в пресс-службе.

Акция приурочена к 100-летию со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Она проходила с 24 апреля по 22 мая 2023 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников". Участие приняли около 8 тыс. школьников со всей России. Ребята публиковали во "ВКонтакте" видеозаписи с прочтением стихотворений поэта. По итогам акции жюри отобрало 30 победителей. Организаторами проекта "Культура для школьников" выступают Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, ООГО "Российский фонд культуры", Роскультпроект.

После вступительного слова Салихат Гамзатова пригласила на сцену победителей и вручила им памятные подарки от проекта "Культура для школьников" и книги Расула Гамзатова "Берегите друзей" со своим автографом. Как отметили в фонде, не все ребята смогли приехать в столицу, часть из них получила призы в Дагестане, остальным подарки отправят позднее.

В мероприятии приняли участие школьники из Московской и Тверской областей, а также из ДНР. Ребята читали произведения Гамзатова "Журавли", "Мама", "Родной язык", "Нас двадцать миллионов" и другие.