Мелитопольский университет возглавил Николай Тойвонен

Ранее он занимал должность советника ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет возглавил советник ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Тойвонен. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

"Ректором Мелитопольского государственного университета назначен Тойвонен Николай Рудольфович. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук и ученое звание доцента. Последнее место работы перед назначением - советник ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета", - сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Как отметили в министерстве, Николай Тойвонен в 1984 году окончил Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова, работал преподавателем и проректором в Петрозаводском государственном университете. Позже занимал управленческие должности в Санкт-Петербургском государственном университете, Университете ИТМО, Минобрнауки России.

В свою очередь, первый ректор Мелитопольского федерального государственного университета Андрей Чуйков, который возглавил новый вуз после его создания один год назад, сообщил, что идет передача дел.

"Уважаемые коллеги и студенты! Мы как единая команда плечом к плечу прошли с вами трудный путь и заложили фундамент будущего первого регионального университета Запорожской области. Благодаря нашей сплоченной работе Мелитопольский федеральный государственный университет обязательно станет одним из ведущих вузов России. Наши студенты будут ведущими учеными, успешными руководителями и великими полководцами нашей большой Родины!" - написал Чуйков в Telegram-канале вуза.