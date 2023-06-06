В Махачкале открыли обелиск в честь строителей из Узбекистана

Около 600 узбекских рабочих построили новый жилой квартал из семи домов и детского сада

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Памятная стела, посвященная строителям из Узбекистана, была торжественна открыта во вторник в Махачкале. В церемонии открытия объекта, символизирующего благодарность узбекскому народу за строительство квартала после крупного землетрясения, принял участие председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафаев.

"Сегодня в микрорайоне Узбекгородок состоялась церемония торжественного открытия обелиска, посвященного узбекским строителям. Архитектурный объект воздвигнут как дань уважения братскому народу, оказавшему огромную помощь после землетрясения в Дагестане в 1970 году", - написал в своем Telegram-канале глава города Юсуп Умавов.

По его словам, около 600 узбекских рабочих построили новый жилой квартал из семи домов и детского сада. Микрорайон города назвали "Узбекистан".

"Дагестанцы также внесли большой вклад в части оказания помощи нашему народу, когда в 1966 году произошла страшная трагедия у нас. По сей день одна из улиц в нашем городе носит название "Дагестанская". Мы помним и чтим память тех, кто укрепил нашу братскую народную связь", - цитируется в сообщении слова Сафаева.