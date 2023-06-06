Гладков поручил организовать выдачу помощи жителям трех белогородских приграничных сел

По словам губернатора Белгородской области, продукты первой необходимости им нужно отпускать в пунктах выдачи гуманитарной помощи

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главе администрации Грайворонского городского округа Геннадию Бондареву и председателю Белгородской областной думы Юрию Клепикову проработать вопрос о выдаче гуманитарной помощи жителям трех грайворонских сел - Козинки, Глотова и Гора-Подола. Такое поручение губернатор дал во вторник во время прямого эфира на своей странице "ВКонтакте".

"Жители Козинки, Глотова и Гора-Подола жалуются, что мы не помогаем им по гуманитарной помощи. У меня просьба, Геннадий Иванович [Бондарев, глава администрации Грайворонского городского округа], если вдруг необходимость есть в товарах повседневного спроса, тоже, конечно, нужно помогать, поэтому я сейчас Юрия Николаевича [Клепикова], председателя [Белгородской] областной думы, попросил, чтобы он тоже в этот процесс включился, но беженцы и пострадавшие жители трех сел жалуются и обижены", - сказал Гладков во время телефонного разговора с Бондаревым в прямом эфире.

Глава региона также отметил, что нужно разрешить жителям трех сел получать продукты первой необходимости в белгородских пунктах выдачи гуманитарной помощи. "Я сейчас дам задание всем, чтобы в случае если люди проживают из этих сел в Белгороде у своих родственников, чтобы при обращении в наши центры гуманитарной помощи они тоже получали помощь", - подчеркнул Гладков.

В свою очередь, глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев отметил, что жителям трех приграничных сел выдали порядка 200 продовольственных наборов. "Всем раз в неделю мы будем выдавать продовольственные пайки. Сейчас формируем вторую партию", - пояснил он.

6 июня в Белгороде открылись дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим жителям Шебекинского округа. Помимо Центра молодежных инициатив, пункты выдачи открыли в культурном центре "Октябрь" в парке Ленина, в спортивном центре "Космос" и в ТЦ "Пять звезд".