В Северной Осетии на берегоукрепление реки Ардон направят более 250 млн рублей

В федеральную программу также планируют включить три населенных пункта - селения Ногкау, Суадаг и Дзуарикау

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в этом году на работы по берегоукреплению реки Ардон более 250 млн рублей. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на заседании кабмина региона.

"Всего на масштабные работы по берегоукреплению реки Ардон направим более 250 млн рублей. Это позволит защитить дома жителей, а также инфраструктуру Алагирского района. Работа также проводится в Беслане", - сказал Джанаев.

Кроме того, планируется включить в федеральную программу три населенных пункта - селения Ногкау, Суадаг и Дзуарикау. Премьер поручил провести анализ на территории республики, подготовить документы по проблемным зонам и направить их в федеральный центр.

В Северной Осетии опасность подтоплений возникает с июня по август из-за выпадения большого количества осадков, а также таяния ледников.