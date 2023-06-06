Более 8 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области размещены в ПВР

В Белгород поступили первые 20 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии

ТАСС, 6 июня. Более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины, находятся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах региона, часть жителей переехала в регионы Центрального федерального округа. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день в ПВР находятся более 8 тыс. человек в пяти муниципалитетах. Кто-то сейчас находится в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях", - написал он.

Гладков сообщил, что вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком посетил распределительный центр в Белгороде и провел совещание с руководителями региональных отделений партии. Он отметил, что в регион прибыли первые 20 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. "Фуры со всем необходимым для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан. В ближайшие два дня придет еще более 100 тонн", - отметил он.

Губернатор добавил, что от жителей Шебекинского округа, переехавших в регионы ЦФО, поступают просьбы про оказание помощи. "Договорились с Андреем Анатольевичем, что будем стараться оказать им помощь на местах. Чтобы сами жители могли обратиться в отделение "Единой России", которое находится в тех или иных населенных пунктах, и получить адресную помощь. То же условие действует и на территории региона", - написал он.