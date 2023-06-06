6 июня, 19:27
Военная операция на Украине

За сутки более 3 тыс. жителей Шебекина получили гуманитарную помощь

По словам министра по делам молодежи Белгородской области Татьяны Киреевой, партии грузов привозят местные организации и предприниматели, а также волонтерские сообщества других регионов

ТАСС, 6 июня. Более 3,3 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины, получили во вторник продукты и товары первой необходимости в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Центре молодежных инициатив в Белгороде. Об этом сообщила во вторник в своем Telegram-канале министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева.

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"За сегодняшний день в нашем пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в ЦМИ получили продукты и товары первой необходимости более 3,3 тыс. жителей Шебекинского округа", - написала она.

По ее словам, для облегчения ситуации для жителей, которые покинули свои дома, прилагаются все усилия. "Хорошим подспорьем в обеспечении людей самым необходимым становятся партии грузов, которые привозят белгородские организации и предприниматели, волонтерские сообщества других регионов. Огромное спасибо всем, кто рядом в трудную минуту и готов поддержать", - отметила Киреева.

6 июня в Белгороде открылись дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим жителям Шебекинского округа. Помимо Центра молодежных инициатив пункты выдачи открыты в культурном центре "Октябрь" в парке Ленина, в спортивном центре "Космос" и в ТЦ "Пять звезд". 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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