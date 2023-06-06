Во Франции чайки напали на полицейский дрон, следивший за манифестацией

Он не получил критических повреждений и смог продолжить полет

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Беспилотник французской полиции, использовавшийся для наблюдения за манифестацией против пенсионной реформы в коммуне Ренн на северо-западе Франции, атаковали чайки. Об этом сообщает во вторник интернет-портал 20 minutes.

Согласно видеозаписи, которую приводит портал, несколько чаек кружили вокруг дрона и пытались его повредить, бросаясь на него. В толпе демонстрантов действия птиц встретили с большим энтузиазмом под одобрительные крики: "Чайки с народом!"

В префектуре полиции подтвердили факт нападения чаек на беспилотник, однако заверили, что он не получил критических повреждений и смог продолжить полет. В Ренне, как и в других крупных городах, местные префектуры издали указы, разрешающие правоохранительным органам использовать дроны для наблюдения за толпой в этот день для предотвращения массовых беспорядков. В Ренне, согласно официальным данным, на улицы вышли 5,5 тыс. человек, в ходе манифестации было несколько стычек с полицией, в которых стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом.

По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", около 900 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы по всей Франции, что стало рекордно низкой явкой с начала такого рода манифестаций в январе. Также в профобъединении сообщили о 300 тыс. демонстрантов в Париже. По версии префектуры полиции Парижа, масштаб акции 6 июня был скромнее в 10 раз - власти насчитали лишь 31 тыс. манифестантов. Всего же по стране, согласно оценке МВД, на акции протеста вышла 281 тыс. человек.