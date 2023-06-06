Более 700 детей из ЛНР отдохнут в лагерях Карачаево-Черкесии

Первая группа в составе 150 человек прибудет 8 июня

ЧЕРКЕССК, 6 июня./ТАСС/. Летние лагеря Карачаево-Черкесии готовятся принять более 700 детей из Луганской Народной Республики. Организаторы подготовили познавательную и досуговую программу с посещением достопримечательностей и знакомством с культурой народов региона, рассказали во вторник в Министерстве образования и науки КЧР.

"В рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесской Республики, Администрацией Старобельского района и правительством Луганской Народной Республики и в целях оказания шефской помощи в период с 8 июня 2023 года по 8 сентября 2023 года планируется прибытие в республику 750 детей из ЛНР", - сообщили в министерстве.

Первая группа детей в составе 150 человек прибудет уже 8 июня. В организациях, которые примут детей, созданы условия для полноценного отдыха. Подготовлена двухнедельная познавательная и досуговая программа. Дети станут участниками увлекательных экскурсий и походов к достопримечательностям Карачаево-Черкесии.

"Дети смогут познакомиться с культурой, искусством, кухней народов, населяющих нашу прекрасную республику, и, конечно же, приобретут новых друзей. Ждем ребят и желаем им прекрасно провести время на территории нашей гостеприимной Карачаево-Черкесии", - добавили в министерстве.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что между правительством республики и Старобельским районом Луганской Народной Республики подписано соглашение о сотрудничестве. Одним из важных направлений станут здравоохранение и создание комфортных условий для своевременного получения качественной медицинской помощи, а также образование и развитие детей. К тому же, Карачаево-Черкесия будет активно помогать Старобельскому району включаться в реализацию государственных программ и приоритетных национальных проектов России.