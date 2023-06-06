Объем лесовосстановления в регионах ПФО за 10 лет вырос более чем на треть

Мероприятия по лесовосстановлению провели на площади около 32 тыс. га

САРАТОВ, 6 июня. /ТАСС/. Площадь лесовосстановления в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) за 10 лет выросла более чем на треть и достигла 150 тыс. га в 2023 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил и.о начальника департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев в ходе рабочей поездки в Саратов.

"Площадь лесовосстановления начиная с 2013 года увеличилась более чем на треть. На сегодняшний день в целом по округу объем лесовосстановления приближается уже к 150 тыс. га", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в общем объеме преобладает естественное лесовосстановление, оно характерно для северных территорий округа - Кировской области, Пермского края, Удмуртии, Нижегородской области. "Для южных регионов актуален вопрос искусственного лесовосстановления и лесоразведения. Здесь условия выращивания леса сложные, это связано с погодными и метеоусловиями. Акцент сделан на том, как повысить качество лесных культур и их сохранность к моменту перевода в покрытую лесом площадь", - добавил Ковалев.

На данный момент мероприятия по лесовосстановлению провели на площади около 32 тыс. га, что соответствует календарному плану, сказал Ковалев. Он отметил, что в Саратовской области план за весенний период выполнили на 130%.

Ситуация в Саратовской области

Саратовская область - один из малолесистых субъектов ПФО, леса занимают около 6% площади региона. Ковалев рассказал, что область включена в процесс воспроизводства лесов. С 2021 года в регионе удалось увеличить объем лесовосстановления в четыре раза. "Регион заинтересован в повышении лесистости именно за счет вовлечения иных категорий земель с последующим переводом в состав земель лесного фонда", - пояснил собеседник агентства.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин отметил, что в этом году намерены высадить лес на площади 4 тыс. га. Финансирование мероприятия по сравнению с прошлым годом выросло почти в пять раз, составив 110 млн рублей. При этом в регионе увеличивают посевную площадь лесных питомников, чтобы обеспечить потребность посадочным материалом.

"Плановая приживаемость [посадок в этом году] - 70%, мы попытаемся ее достичь. Основные причины, которые влияют на приживаемость, - качество посадочного материала, качество подготовленной почвы и самой посадки", - сообщил министр в беседе с ТАСС.