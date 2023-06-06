Черниговский облсовет попросил власти Украины запретить УПЦ

Депутаты областного совета считают, что Украинская православная церковь "занимает видное место среди инструментов агрессии"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Черниговский областной совет просит запретить на Украине деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее обращение к президенту, правительству и парламенту депутаты облсовета приняли во вторник, передает агентство УНИАН.

"УПЦ занимает видное место среди инструментов агрессии как через непосредственную коллаборацию, так и через распространение нарративов врага, содействие вражде среди украинцев <...> препятствование объединению украинских православных. Необходимо запретить деятельность УПЦ, ее структурных подразделений и зависимых организаций", - приводит агентство текст принятого документа.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий проект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявлял 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.