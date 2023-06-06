6 июня, 20:45

Кадыров сообщил о закупке 100 единиц военной техники для отправки в зону СВО

Среди них пикапы, бронетранспортеры, бронеавтомобили и грузовики

ГРОЗНЫЙ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамазан Кадыров сообщил о закупке новой партии техники из ста пикапов, бронетранспортеров и грузовиков, которую отправят в зону проведения СВО. Об этом он сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

"<...> Мы регулярно закупаем военную технику, с помощью которой наши бойцы намного эффективнее решают поставленные перед ними задачи. Во вторник я лично проверил качество и возможности новой партии военной техники, которая включает в себя сто единиц пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. Помимо высокой степени защиты экипажа, бронеавтомобили отличаются высокой управляемостью, проходимостью и удобством эксплуатации", - написал Кадыров.

Он пояснил, что с начала СВО для бойцов было закуплено свыше 1 тыс. единиц военной техники, включая 128 единиц бронированного транспорта. "Тем самым мы исключили проблему транспортного снабжения чеченских подразделений "Ахмат", что в итоге отразилось на их высокой эффективности", - подчеркнул глава Чечни. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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