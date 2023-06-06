6 июня, 20:54

В Словакии открыли памятник Пушкину

Торжественная церемония состоялась по случаю 224-й годовщины со дня рождения поэта

БРАТИСЛАВА, 6 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника Александру Пушкину состоялась во вторник в деревне Алекшинце недалеко от города Нитра на западе Словакии. Об этом сообщило посольство РФ в стране.

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"6 июня дипломат посольства принял участие в открытии памятника Александру Сергеевичу Пушкину в населенном пункте Алекшинце по случаю 224-й годовщины рождения великого русского поэта", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Официальную церемонию открытия памятника предварял конкурс чтецов стихотворных произведений Пушкина. В нем участвовали ученики словацких гимназий и школ.

Мероприятия в Алекшинце были организованы общественным объединением "Славица". Победителям конкурса чтецов были вручены издания переведенных на словацкий язык сказок Пушкина.

6 июня во всем мире отмечают День русского языка. Он был учрежден ООН в 2010 году и приурочен ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка. 

Теги:
СловакияРоссияПушкин, Александр Сергеевич
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