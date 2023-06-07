В Душанбе открылся юбилейный сезон Международной недели моды

В течение трех дней коллекции женской, мужской и детской одежды представят около 30 дизайнеров и брендов из разных стран

ДУШАНБЕ, 7 июня. /ТАСС/. Юбилейный 10-й сезон Международной недели моды Tajikistan Fashion Week стартовал во вторник в Душанбе. Организаторы посвятили новый сезон теме дружбы народов, сообщает корреспондент ТАСС.

"Десятый сезон Недели моды Таджикистана посвящен одной из самых актуальных и важных тем настоящего времени - дружбе народов", - сообщил ТАСС представитель творческого объединения TZ, являющегося инициатором и организатором мероприятия. По словам собеседника, в течение трех дней свои коллекции женской, мужской и детской одежды представят около 30 дизайнеров и брендов из разных стран. "К нам приехали модельеры из Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Туркмении и других стран, тем самым это мероприятие послужит укреплению культурных и дружественных связей между странами региона и другими государствами", - добавил он.

Неделя моды Таджикистана проводится с 2018 года при поддержке министерства промышленности и новых технологий страны.

Первый день модной недели открыли таджикские модельеры Нафиса Имранова, Сулхия Гуломова, Махина Раджабова и Нилюфар Шодиева, которые представили зрителям новые женские и детские платья с использованием традиционных элементов декора, сочетанием европейского кроя и национального орнамента. Из зарубежных дизайнеров на показе выступил Сергей Осипов из России, дебютировала модельер из Туркмении, а модный бренд из Узбекистана Irina Diosa показал женские наряды из национальных тканей.

Модный показ продолжится еще два дня, в течение которых будут представлены авторские коллекции известных дизайнеров стран-участниц. Наряду с ними свои первые коллекции одежды покажут начинающие модельеры.