В Москве пройдет второй этап вручения Национальной премии интернет-контента

На церемонии отметят лауреатов в 20 номинациях

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Церемония награждения II Национальной премии интернет-контента состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Награды получат победители в номинациях "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший Telegram-канал" и другие.

"В этом году среди номинантов - очень разные проекты: новостные, документальные, образовательные, игровые, короткие интернет-форматы, контент для детей и подростков… Всех объединяет главный критерий: желание сделать мир, в котором мы живем, и цифровую среду, в которой общаемся, работаем, смотрим контент, чуть лучше", - отметил в беседе с ТАСС генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Всего на церемонии будут отмечены лауреаты в 20 номинациях - "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший Telegram-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и других.

Среди финалистов этого года в основных номинациях - игровые сериалы "Стая", "Елизавета", "Нулевой пациент", художественные фильмы "Чемпион мира", "1941. Крылья над Берлином", короткометражный фильм "Выход", номинированный на Оскар. Также в шорт-лист премии вошли документальные проекты "Уроки войны с Сергеем Минаевым" и "История финансов России", программа "Москва. Кремль. Путин" c Павлом Зарубиным и другие проекты. В тематических номинациях финалистами стали документально-исторический сериал "Петр I. Последний царь и первый император", образовательный "Проект 1812", социальный проект "Женщины Донбасса" Юлии Барановской и другие.

Ведущими вечера, который будет разделен на несколько актов, выступят актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, певица, блогер Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, поэтесса, блогер-миллионник Анна Егоян и народный артист России Юрий Стоянов. Озвучивать церемонию по традиции будет актер Сергей Бурунов.

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма "Зотов". Среди победителей 16 индустриальных номинаций - художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

О премии

В этом году к 27 номинациям премии добавились новые. Финалистов определил экспертный совет, а победителей - профессиональное жюри. Всего на соискание премии было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.