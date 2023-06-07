Около 17% опрошенных россиян заявили, что не знают о существовании НПФ

Согласно результатам исследования, 22% респондентов в целом доверяют "частникам", но тем не менее предпочитают передавать накопления в распоряжение государства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 31% опрошенных россиян заявили, что ни при каких условиях не доверили бы свою пенсию никому, кроме государства, а 17% сообщили, что ранее не слышали о существовании негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Такие результаты показало исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Так, 32% верят в устойчивость НПФ, а 24% из них уже хранят пенсию в НПФ. При этом 6% пока не разобрались, как перевести средства в частный фонд, но планируют сделать это в ближайшее время. Из опрошенных 22% признались, что в целом доверяют "частникам", но предпочитают, чтобы их пенсионными накоплениями распоряжалось государство.

Ранее Центробанк опубликовал данные о том, что негосударственные пенсионные фонды начали активнее вкладываться в облигации федерального займа и меньше - в корпоративные облигации. "Однако, несмотря на все стремление сохранить прибыльность, негосударственные пенсионные фонды сталкиваются с недоверием граждан. Ограничения закона, такие как заморозка накопительной части пенсии и запрет на перенос вклада из одного НПФ в другой в течение пяти лет, усложняют понимание механизма действия инструмента, и людям оказывается проще хранить накопленную пенсию у государства", - прокомментировали в финансовом маркетплейсе "Выберу.ру".

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.