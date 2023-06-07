В Москве ожидаются аномально холодные выходные

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух прогреется до плюс 17-18 градусов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Воздух в столице будет прогреваться максимум до плюс 17-18 градусов в предстоящие выходные. Такая погода соответствует началу мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Претензии к метеорологам начнутся в выходные, когда ночью будет всего лишь плюс 4-9 градусов, а днем - плюс 17-18 градусов максимум. Это на 4-5 градусов ниже нормы, такой температурный фон соответствует первой декаде мая", - рассказал он.

До конца рабочей недели днем ожидается плюс 21-23 градуса, в пятницу - до плюс 25 градусов.

Однако, по словам Вильфанда, до конца рабочей недели и на длинных выходных будет преимущественно без осадков.

Потепление до плюс 23-25 градусов днем предварительно ожидается в середине следующей недели.