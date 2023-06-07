В Каракасе прошел второй Венесуэльский конгресс русского языка

На пленарных заседаниях конгресса были, в частности, представлены доклады о методах и практике преподавания русского языка как иностранного

КАРАКАС, 7 июня. /ТАСС/. Второй Венесуэльский конгресс русского языка состоялся во вторник в Каракасе в Театре имени Тересы Карреньо.

"Мы рады принять участие в организации этой встречи с русским языком - неиссякаемым источником культурного богатства и литературных произведений, подаренных человечеству", - заявил на церемонии открытия конгресса исполнительный директор главного театра Каракаса Ирвин Пенья.

"Русский язык - это язык общения, образования, науки, культуры, дипломатии и мира, он занимает второе место по популярности в интернете, на русском языке впервые говорили в космосе", - отметил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, обращаясь к участникам конгресса. Он сообщил, что мэрия Каракаса дала разрешение установить бюст Александра Пушкина в парке имени Эсекиеля Саморы.

"Организация конгресса русского языка в нашем театре является для нас высокой честью. В Венесуэле мы очень ценим русскую культуру, литературу, русский балет, русских композиторов", - отметил Пенья в беседе с корреспондентом ТАСС. Он сообщил, что интерес к изучению русского языка, в том числе среди музыкантов и работников театра, растет из года в год.

Россотрудничество о задачах конгресса

"В этом году проводится второй конгресс русского языка в Венесуэле, организаторами которого выступили посольство Российской Федерации, представительство Россотрудничества, Координационный совет российских соотечественников, Российско-венесуэльская торгово-промышленная палата", - сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Венесуэле Андрей Пахомов корреспонденту ТАСС. В задачи конгресса входит создание дополнительных условий для изучения русского языка, интерес к которому возрастает. Это вызвано в том числе увеличением числа студентов, которые выезжают на обучение в Россию. В текущем году квота для Венесуэлы составляет 200 мест, по этому показателю страна занимает первое место в Латинской Америке, сообщил Пахомов.

На пленарных заседаниях конгресса были представлены доклады о методах и практике преподавания русского языка как иностранного, состоянии и перспективах изучения русского языка в Венесуэле, значении русского языка в популяризации российской истории и культуры, роли переводчика как связующего звена общения, о значении сохранения русского языка в семейном кругу.

Конгресс завершился выступлением симфонического оркестра Каракаса, исполнившего произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.