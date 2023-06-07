В Москве в мае зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, подобные значения были в мае 1979 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Средние показатели атмосферного давления в Москве в мае повторили рекордные значения этого месяца в 1979 году. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Среднее давление в мае 2023 года было очень высоким. Оно делит первое и второе места с давлением мая 1979 года. Но если тогда и средняя температура была рекордно высокой, что естественно при антициклоне, так как солнечные лучи активно прогревают поверхность, то прошедший май вышел особенным", - рассказал он, ссылаясь на данные исследования метеорологической обсерватории МГУ.

По словам Вильфанда, из-за адвекции (перемещения) полярных воздушных масс в мае 2023 года среднемесячная температура оказалась даже немного ниже нормы, несмотря на высокое давление.