Директор турфирмы признал вину по делу о погибших на Камчатке туристах

Организатор туристической услуги также раскаялся и сотрудничал со следствием

ТАСС, 7 июня. Директор туристической фирмы "Экстрим тайм" из Новосибирска признал вину по делу о восьми погибших туристах и одного инструктора, которые упали при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае в сентябре 2022 года. Об этом сообщается в среду на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы ООО "Экстрим тайм" города Новосибирска. В ходе следствия организатор небезопасной туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Мужчина находится под домашним арестом.

Директор турфирмы обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Из материалов уголовного дела следует, что директор туркомпании разместил в интернете рекламу об организации восхождения на вулкан Ключевская Сопка для всех желающих. Для этого он привлек двух человек, которые не имели необходимых полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.

Несмотря на это, обвиняемый собрал группу из 10 туристов и принял решение организовать турпоход с 28 августа по 9 сентября 2022 года. При этом он не утвердил маршрут и не получил разрешение природного парка на посещение вулкана. В сопровождении двух сопровождающих туристы прибыли в Усть-Камчатский район, где 30 августа начали восхождение по южному склону вулкана.

3 сентября на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного из инструкторов начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Оставшиеся туристы продолжили восхождение. Они достигли высоты 4,4 тыс. метров, но из-за невозможности продолжить подняться по ледовому склону развернулись и также начали обратный спуск, во время которого сорвались вниз. В результате падения восемь участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли.

В ходе следствия также установлена вина погибшего инструктора, который в нарушение установленных правил допустил единую сцепку альпинистской веревкой всех участников спуска, что привело к одномоментному падению группы. Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи со смертью. Расследование обстоятельств оказания небезопасных услуг другим гидом продолжается.