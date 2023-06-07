В Приморье в рамках конкурса заключенные сшили костюмы героев Льюиса Кэрролла

В конкурсе приняли участие порядка 50 осужденных

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Конкурс дизайнерского и швейного мастерства ко Дню легкой промышленности прошел в женской исправительной колонии №10 в Приморье. Как рассказала ТАСС заместитель начальника учреждения Ольга Игнатюк, заключенные разработали, сшили и представили в театрализованном представлении костюмы персонажей произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

"Наш традиционный конкурс швейный конкурс в этот раз прошел на тему "Алисы в стране чудес". Восемь отрядов заключенных представили собственный дизайн костюмов для постановки по мотивам сказки "Алиса в Стране чудес" и сами представили их в ролях персонажей произведения. Среди них были сидящая на грибе Гусеница, Шахматная Королева и Королева Роз, Паучиха, Чеширский Кот, Шляпник, Червовый Туз и другие. Кроме того, каждый отряд делал и свои декорации, которые также участвовали в конкурсе", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что конкурс ко Дню легкой промышленности проводится в колонии уже 20 лет и каждый раз его тема меняется. Всего в конкурсе принимали участие порядка 50 заключенных из восьми отрядов.

"У нас есть и театральный кружок, поэтому участницы могли профессионально подготовиться к своим ролям в ходе представления. Троих победителей мы определили в конкурсе самого костюма, еще три - за театрализованную постановку", - отметила Игнатюк.

День работников легкой промышленности отмечается каждое второе воскресенье июня. В этом году он выпадает на 11 июня.