Глава Россотрудничества рассказал о росте интереса к изучению русского языка в мире

Об этом Евгений Примаков заявил во время выступления на онлайн-марафоне, посвященном дню рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Число людей, знающих русский язык, за несколько десятилетий, прошедших после распада СССР, сократилось, однако сейчас интерес к изучению русского языка в мире растет. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, выступая в ходе состоявшегося во вторник культурного онлайн-марафона, посвященного дню рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка. Одним из организаторов этого традиционного мероприятия, проводимого с 2010 года, стало постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН.

"Конечно, мы всегда были обеспокоены тем, что число людей, говорящих по-русски, знающих русский язык, за десятилетия, прошедшие после конца Советского Союза, снижалось. Но сейчас ситуация постепенно меняется. Мы видим, что все больше людей хотят прийти в наши центры, чтобы учиться говорить по-русски, и это замечательно", - сказал Примаков. "Одна из приоритетных задач Россотрудничества, - пояснил он, - это укрепление позиций русского языка за рубежом". Многоязычие и культурное разнообразие "остаются важными составляющими международного взаимодействия".

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, выступивший на онлайн-марафоне, напомнил, что "русский язык является родным для 150 млн россиян, а по всему миру на русском языке говорят более 250 млн человек". "Думаю, что эти данные подтверждают значение и популярность русского языка в мире", - констатировал дипломат.

Исторические связи

В свою очередь генеральный директор женевской штаб-квартиры ООН Татьяна Валовая напомнила в выступлении на онлайн-марафоне, что Женеву в свое время посетили "многие классики российской литературы", в том числе Николай Карамзин, Василий Жуковский, Лев Толстой и Федор Достоевский. "Я очень счастлива, что в этом году главной темой мероприятия служит знаменитая фраза Пушкина: "Москва... Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось", - отметила гендиректор. Она подчеркнула, что российская столица "тесно связана с Женевой". Белокаменная имеет в своей топографии названия, связанные с именем уроженца Женевы Франсуа Лефорта - ближайшего сподвижника Петра I. В Москве есть район Лефортово, Лефортовский парк, Лефортовский тоннель, а в Женеве - улица Франсуа Лефорта и площадь, на которой в его честь установлен памятник, подаренный Москвой.

Министр правительства Москвы Сергей Черемин заявил на онлайн-марафоне, что, "несмотря на сложную политическую ситуацию, Москва продолжает быть открытым городом для всех партнеров". "Мы смогли сохранить отношения с более чем сотней крупнейших мегаполисов и макрорегионов мира. Настоящей визитной карточкой нашего города стали дни экономики и культуры, которые мы традиционно каждый год проводим в десятках мировых столиц. Мы гордимся тем, что это позволяет нам упрочить отношения, сделать их глубже", - резюмировал Черемин.