Между Хабаровском и Фуюанем открылось пассажирское сообщение

При пересечении границы туристам будет необходимо просканировать QR-код

ТАСС, 7 июня. Пассажирское сообщение между Хабаровском и китайским город Фуюань открывается с пятницы, туристам при пересечении границы нужно будет просканировать QR-код, разъясняющий процедуру прохода, сообщается в среду в Telegram-канале мэрии Хабаровска.

"Власти китайского Фуюаня подтвердили открытие пассажирского сообщения с 10 июня. В преддверии этого в Фуюане прошли межведомственные учения по организации работы погранперехода. При пересечении границы туристам необходимо будет сканировать QR-код, разъясняющий процедуру прохода через пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Со 2 мая в пункте пропуска Хабаровск-Фуюань открыли грузовое транспортное сообщение. Его работа приостанавливалась на холодный период. Пассажирское направление до пандемии пользовалось популярностью, за сезон на этом маршруте обслуживали свыше 50 тыс. человек - жителей России и Китая. Фуюань находится примерно в часе пути от Хабаровска на скоростном судне.

Правительство Хабаровского края 18 мая сообщило о том, что туристы из России смогут получить бесплатную экскурсию на китайский остров Хэйсяцзы, если они посетят Фуюань, такое решение было принято в рамках встречи министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус с мэром города Фань Цзитао. Сообщалось, что российские туристы, въезжающие в Фуюань, смогут получить бесплатные билеты до 30 июня, с 1 июля на эту экскурсию будет действовать скидка 50%, стоимость билета составит 55 юаней. В обоих случаях туристам предстоит оплатить транспортные расходы - 35 юаней.