Вильфанд: купальный сезон на курортах юга России начнется не раньше середины июня

По словам научного руководителя Гидрометцентра, сейчас самая теплая вода в Сочи, Туапсе и Ялте

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Море на курортах Краснодарского края и Крыма прогреется до комфортной температуры на раньше середины июня. Пока что самая теплая вода в Сочи, Туапсе и Ялте, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас в Анапе температура воды - 16 градусов, в Евпатории - 17 градусов, в Алуште, Феодосии, Геленджике - 18 градусов, в Ялте, Туапсе, Сочи - 20 градусов. До середины месяца еще придется подождать прогрева воды", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что комфортная температура для начала купального сезона - 22 градуса.